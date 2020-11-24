В обнимку с моделями: Ирина Шейк в узких брюках и жакете оверсайз снялась в модной фотосессии

Ирина Шейк в скором времени отметит 35-летие. Девушка по-прежнему остается одной из самых известных российских топ-моделей. Она больше года живет в своей квартире на Манхэттене после того, как рассталась с Брэдли Купером. Русская красавица продолжает поддерживать общение со звездой Голливуда, так как у них подрастает общая дочка Лея. Более того, актер часто приглядывает за малышкой, когда девушке нужно уехать по работе.

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Не так давно Шейк летала в Милан. Там она приняла участие в Неделе моды. Девушка стала главной звездой показов известных кутюрье. А теперь модель снялась для греческой версии журнала Vogue. В фотосессии с ней участвовали и другие девушки: южноафриканская супермодель Кэндис Сьюзан Свейнпол, которая также является одним из ангелов Victoria’s Secret, и пуэрториканская модель Джоан Смоллс.

В соцсети Ирина поделилась кадрами с бэкстейджа. Она предстала в черном монохромном образе. Девушка позировала в зауженных брюках и жакете оверсайз. Ее волосы были собраны в небрежный пучок. Естественный макияж подчеркнул ее красоту. Модель позировала с коллегами, которые тоже предстали в нарядах черного цвета.

«Он просто выразил истину с этими двумя иконами —Кэндис и Ириной. Единственное, что я полюбила в них, — это их преданность за то, что они верны тому, кто они есть, и верят в лучший мир, но также берут на себя обязательство делать это. Люблю вас обоих до Луны и обратно, так горжусь тем, что называю вас своими друзьями», — написала Джоан.

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