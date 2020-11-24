Климова вслед за Кудрявцевой приобрела смокинговый жакет с мерцающим воротником

В этом году такие модели стали популярны среди звезд.

Екатерина Климова поддержала тренд на смокинги, выбрав жакет с характерным воротником из ткани с легким блеском. Она отдала предпочтение классическому черному оттенку, сочетав его с лонгсливом в тон. Яркий акцент звезда теленовеллы «Бедная Настя» решила поставить на глаза, выделив их в макияже.

Фото в стильном наряде Климовой из театральной гримерной в настоящий момент горячо обсуждают поклонники артистки, восхищаясь ее привлекательностью и умением выдерживать стиль.

«Очаровательная», «Как всегда суперстильная и привлекательная», «Как вам идет этот наряд!», «Восхитительная, с глубоким вкусом», «Разве можно быть такой красивой?», «Неподражаемая», «Могу смотреть на вас бесконечно», — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что ранее тренд на смокинги поддержала Лера Кудрявцева, которая тоже выбрала черную модель, сочетав ее с удлиненными брюками по фигуре. Кроме того, не смогла отказаться от модной вещи и Анастасия Стоцкая, она появилась в стильном комплекте с брюками-чиносами на «Вечернем Урганте».

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