Барановская поддержала тренд на оттенок кэмел, выбрав актуальное пальто-халат

Ранее о моде на этот цвет рассказывала Эвелина Хромченко.

Юлия Барановская приобрела уже второе пальто-халат, следуя моде на бельевой стиль. Ранее телеведущая отметилась в яркой ультрамариновой модели, оттенок которой подчеркнул цвет ее глаз.

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На сей раз девушка выбрала сдержанный деликатный тон кэмел, который, к слову, тоже является трендовым. О нем высказывалась Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Сейчас он относится к числу остроактуальных, однако, как утверждает стилист, женщины могут смело покупать вещи данного колора, поскольку он никогда не исчезнет из гардеробов дам.

Кэмел имеет целый ряд приятных качеств: он отлично сочетается с другими цветами как контрастными, так и в тех же оттенках, кроме того, обладает визуальным омолаживающим эффектом. Ведущая фэшн-программы уверена, что этот тон отлично освежает образ.

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