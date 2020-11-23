«Такие классные мы»: Подольская в бархатном мини-платье и на шпильках предстала с Пресняковым

Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Многие поклонники не раз называли их гармоничной парой. У супругов подрастает пятилетний сын Артемий. А минувшим летом певица неожиданно призналась, что беременна. 38-летняя артистка заявила, что Пресняковых должно быть много. В конце октября она родила еще одного мальчика, который получил имя Ваня. И хоть фанаты надеялись, что у пары будет девочка, Владимир едва не расплакался, впервые взяв младенца на руки. Он нисколько не расстроился.

Для певца это уже третий сын. От первого брака с Кристиной Орбакайте у него также есть старший наследник Никита. Теперь дома у Подольской снова раздается детский плач. Она с радостью заботится о малыше. Недавно певица даже сходила с крохой в гости к сестре и успела познакомить нового члена семьи с Юлианной Карауловой. Артистка предпочитает носить объемные костюмы и пуховики, а также платья.

Подольская не скрывает, что хочет вернуться в форму. Пока не вся одежда ей впору. 23 ноября артистка опубликовала фото, на котором предстала в горчичном мини-платье их бархата. Она дополнила образ остроносыми туфлями на шпильке белого цвета с золотой окантовкой. Пресняков обнимал за талию свою жену. Сам он выбрал стиль total black.

«Вот так листаешь фоточки, а там такие классные мы», — написала певица.

Похоже, что Наталья похвасталась стройными ногами, которые у нее были до беременности. Поклонники восхитились ее красотой. «Ой, правда классные», «Очень красивые», «Дама в золоте», «Потрясающие, стройные и длинные ноги», «Ох уж эти ноги», «Красавчики, приятно смотреть. Веселые, красивые. Счастливые», «Туфли роскошные», — прокомментировали пост подписчики.

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