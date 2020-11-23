«Мой фаворит!»: Мария Кожевникова похвасталась плюшевой шубой пудрового цвета

Актриса вслед за коллегами решила приобрести на зиму наряд из экоматериалов. Она показала актуальный комплект в одной цветовой гамме.

Мария Кожевникова давно стала для многих поклонников примером сильной женщины. Она снялась в ряде кинопроектов, включая сериал «Универ», а также была общественным деятелем. При этом девушка успела стать многодетной мамой. Она подарила мужу Евгению Васильеву троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. А не так давно актриса призналась, что теперь больше времени уделяет семье. В период пандемии она решила сделать паузу в карьере.

При этом Мария не забывает заботиться о своей внешности. После третьих родов она долго не могла похудеть. В этом году актриса предстала перед поклонниками постройневшей. Фигуру она любит подчеркивать женственными нарядами. Так, с приходом холодов девушка похвасталась обновкой. Кожевникова позировала на новых фото в брючном комбинезоне пудрового цвета и плюшевой экошубе в тон.

«Пора утепляться! Я остановила свой выбор на экошубке. Последние несколько месяцев пудровый цвет — мой фаворит! Теплая, удобная, легкая, практичная, для зимы то, что надо! Да и цена не в пример натуральному меху», — отметила звезда.

Поклонники одарили артистку комплиментами. Многие заверили, что ей идет нежный оттенок. К слову, плюшевые шубу в тренде второй год. Недавно тоже купили мягкие изделия из искусственного меха Саша Савельева, Вера Брежнева, Валерия и другие звезды. «Для Москвы может и тепло, а вот мы в Сибири в такой шубке бы точно замерзли», «Цвет изысканно-великолепный», «Цвет хороший, вам идет», «Да очень красиво! Но на шубу я не сразу обратил внимание», — прокомментировали пост подписчики.

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