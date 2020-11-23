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51-летняя Эвелина Бледанс в белоснежных брюках и объемном бомбере пришла на премьеру

Артистка посетила столичный кинотеатр, где прошел показ фильма «Вечер шутов или серьезно с приветом».

51-летняя Эвелина Бледанс в белоснежных брюках и объемном бомбере пришла на премьеру
Эвелина Бледанс. Фото: Globallookpress.com

Эвелина Бледанс всегда выбирает яркие образы для появления на публике. В 51 год она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Свободное время она посвящает сыну Семену и часто берет его с собой на светские рауты. Но на премьере нового фильма она предпочла появиться в одиночестве.

23 ноября в Москве прошел показ картины «Вечер шутов, или Серьезно с приветом». Эвелина оказалась в числе тех, кого пригласили посмотреть лирическую комедию Лилии Трофимовой, которая повествует об одной истории, произошедшей за день до Нового года.

Актриса предстала на красной дорожке в повседневном образе, отказавшись от страз и платьев в пол. Она облачилась в белоснежные брюки, рубашку в тон и яркий бомбер оверсайз. Бледанс завила пышные локоны, а также сделала умеренный макияж.

Эвелина Бледанс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Корреспондент портала Teleprogramma.pro находился в центре событий. Артистка с радостью позировала журналистам перед началом показа. И хоть она пришла одна, вскоре Эвелина обрела компанию. Коллеги примкнули к ней на премьере. Также посетили мероприятие Стас Костюшкин с женой Юлией, Александр Соколовский с супругой Светланой Гасиной и другие известные персоны. Добавим, что большая премьера фильма, который уже прозвали репетицией Нового года, состоится 26 ноября.

Эвелина Бледанс. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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