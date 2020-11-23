«Настоящая принцесса»: Лиза Галкина позировала в белой шляпке с вуалью

Дочка Примадонны и Максима Галкина в этом году стала первоклассницей.

Двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнилось семь лет. Девочка растет настоящей модницей и радует своих фанатов самыми разными образами. На этот раз дочка Аллы Пугачевой нарядилась в белое платье и шляпку с вуалью в тон ему. Фото появилось на одной из фан-страниц девочки в Instagram.

«Настоящая принцесса! Красотка! Хорошенькая! Маленькая принцесса Красавица прекрасная!» — писали пользователи Сети.

Стоит отметить, что радует Лиза не только модными образами. Девочка успевает заниматься творчеством, играть на фортепиано и изучать иностранные языки. Накануне Максим Галкин показал, как его наследница пела песню на французском.

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