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«Костюмчик суперский»: Бабкина в ярком спортивном костюме запечатлелась с тремя внуками

Артистка решила приобщить их к народным традициям.

«Костюмчик суперский»: Бабкина в ярком спортивном костюме запечатлелась с тремя внуками
надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina

Выходной день Надежда Бабкина решила провести в окружении внуков, которых подарил ей единственный сын Данила. Это 10-летний Георгий, 7-летняя Вера и 5-летняя Марфа. Артистка решила приобщить их к народным традициям, а именно — к рождественским колядкам. При этом она выбрала яркий светло-зеленый спортивный костюм и не забыла об укладке.

«К нам с удовольствием присоединилась Ханна — педагог моих внуков по английскому языку. С большим интересом и радостью она приобщалась к русским традициям!» — написала Бабкина в своем Instagram.

Фанаты оценили образ артистки и ее занятия с внуками.

«Костюмчик суперский! Вы молодец! Какие вы классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, что этим летом Бабкина переболела коронавирусом. У нее было поражено более 80 процентов легких. К счастью, артистка справилась с болезнью и продолжает радовать фанатов своим творчеством.

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