Решетова подчеркнула постройневшую фигуру зауженными брюками

Анастасия Решетова в этом году стала свободной девушкой. Она рассталась с Тимати после почти шести лет отношений. Год назад модель подарила рэперу сына Ратмира, но это не укрепило их отношения. Поклонники стали упрекать девушку в пиаре, когда артист вскоре объявил, что будет участвовать в шоу «Холостяк». Однако она заверила, что сходиться после проекта с бывшим избранником не планирует. Недавно они даже отдых провели раздельно.

Решетова всегда любила подчеркивать свою женственность. Теперь она подбирает наряды, которые облегают ее формы. Недавно девушка хвасталась теплыми пальто и сливочной дубленкой, которую носит с сапогами на шпильке. А накануне бывшая возлюбленная Тимати вместе с сыном сходила на тренировку по серфингу. Она не стала скрывать, что рэпер тоже был на тренировке. Анастасия надела косуху оверсайз и шарф Louis Vuitton.

А вот уже дома девушка показала свой повседневный лук. Она предпочла для встречи с бывшим возлюбленным надеть монохромный наряд. Решетова надела водолазку и узкие брюки черного цвета, которые дополнила остроносыми ботильонами на шпильке.

«Брюки бомба! С разрезом снизу», — похвасталась она.

Поклонники восхитились тем, как постройнела экс-избранница рэпера. Многие одарили ее комплиментами. Лаконичный образ пришелся им по вкусу. «У вас безупречная фигура», «Какая вы красотка», «На вас любые брюки — бомба», «Очень красивая», «Темный образ, но вам идет монозхром», «Так сильно выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: