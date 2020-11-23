«Стилисты убедили»: 43-летняя Жасмин облачилась в леопардовое платье с пышными рукавами

Певица похвасталась новым образом. Она призналась, что обычно не носит наряды с животным принтом, но этот случай стал исключением.

Сара Шор, более известная как Жасмин, является частой гостьей на светских раутах. Она дружит с Татьяной Навкой и другими знаменитостями. Однако в этом году певица появляется на публике реже обычного. Она предпочитает уделять время семье в период пандемии коронавиурса. Артистка растит восьмилетнюю дочку Маргариту и четырехлетнего сына Мирона. А от первого брака у нее есть взрослый наследник Михаил.

Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит Жасмин в 43 года. Она обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Певица всегда носит женственные, но сдержанные наряды. Недавно она предстала на новогодних съемках в глянцевом плаще розового цвета, а вот накануне артистка решила похвастаться новым образом. По словам девушки, стилисты советовали ей избегать животных принтов, но она пошла им наперекор.

Жасмин облачилась в платье миди красного оттенка с леопардовым принтом. Наряд имел модные объемные рукава и пояс, который создал акцент на талии. Необычная сумка-книжка была подобрана в тон белоснежным туфлям-лодочкам. Певица сделала пышный хвост и макияж в нюдовых тонах.

«Обычно я не ношу леопардовый принт. Стилисты убедили, что мне не идет. Но, увидев это платье, не удержалась. А вы любите животные принты? Для вас это актуальная мода или пережиток 90-х?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники отметили, что артистка сделала правильный выбор. Многие отметили, что платье ей к лицу. «А по-моему очень даже идет», «Принцесса», «Слушайте только себя», «Очень женственно», «Необычной и при этом стильно», «У вас отличный вкус», — прокомментировали пост подписчики.

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