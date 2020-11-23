Последний писк: Ивлеева пополнила гардероб трендовой курткой-рубахой с меховыми рукавами

О тренде на эту вещь, заимствованную из мужского гардероба, рассказывала Хромченко.

Настя Ивлеева поддержала тренд на куртки-рубахи, выбрав принтованную модель с меховыми рукавами и вязаными манжетами. С ультрамодной вещью ведущая примерила джинсы-бойфренды из голубого денима.

О том, что комбинаряды на основе теплых рубашек сейчас очень актуальны, ранее рассказывала ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. По словам стилиста, она практически вирусным образом покорили все фэшн-пространство страны. Пальто и куртки по лекалам рубах теперь есть практически в каждом магазине от элит-класса до масс-маркета. Причем модные наряды шьются не только из фланели или драпа, но и с меховыми элементами, либо полностью из меха и даже из болоньи с синтепоновым наполнителем.

Отметим, что отечественные звезды активно подхватили этот тренд, и Настя Ивлеева была далеко не первой. В модном наряде отметилась Агния Дитковските, Стеша Маликова, Юлия Михалкова, Кристина Асмус.

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