«Одежда по-прежнему в чемодане»: Волочкова в лимонном бикини сверкнула дерзким декольте

Многие российские звезды уже успели насладиться отдыхом на Мальдивах. Теперь же на острова прилетела Анастасия Волочкова в компании своего любимого мужчины, личность которого по-прежнему скрывает от публики. Instagram балерины пестрит снимками, а на новом фото она позировала лимонном бикини, сверкнув дерзким декольте.

«Репетиционная одежда по-прежнему в чемодане. Этот остров вовсе не располагает к физической нагрузке в балетном зале. Здесь слишком красиво и романтично», — подписала снимок Волочкова.

Напомним, что летом этого года Волочкова объявила о скорой свадьбе, которую планировала провести в одну из красивых дат октября. Но, как призналась позже, торжество отложили из-за пандемии. Вместо этого пара улетела отдыхать на Мальдивы.

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