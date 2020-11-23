Спортивные будни: жена Халита Эргенча в облегающих легинсах вышла на пробежку

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сбрасывает набранные за время второй беременности килограммы.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч познакомились на съемочной площадке турецкого сериала «1001 ночь». Вскоре между ними вспыхнул роман. Ради новых отношений актер ушел из семьи, потребовав развод с супругой. Став свободным, партнер Мерьем Узерли из «Великолепного века» сразу же сделала предложение руки и сердца своей невесте. Теперь пара живет в счастливом браке и воспитывает двоих детей — Али и Хана.

Бергюзар не стала скрывать, что заметно поправилась после второй беременности. Молодая мамочка активно сбрасывает вес, отправляясь на утренние пробежки в парк. Тем временем за детьми присматривает няня или Халит Эргенч, если он не на съемках.

Актриса из сериала «1001 ночь» вышла на пробежку в олимпийке черно-оранжевого оттенка и облегающих леггинсах по фигуре. Аутфит девушки дополнили кроссовки на шнуровке, на голову она накинула капюшон, чтобы не испортить прическу в дождливую погоду.

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