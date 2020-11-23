«Нереальная просто»: Asti в розовом корсете и лаковых ботфортах блеснула идеальной фигурой

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба еще в начале года получила предложение руки и сердца от любимого человека. Торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. А пока Asti радует фанатов новыми песнями. Недавно вышла композиция и клип «Москва не верит слезам» в тандеме с Сергеем Жуковым, и, конечно же, новыми образами. Снимками артистка делится в своем Instagram.

«Один из лучших моих образов, я считаю. Как я гармонично и хорошо себя чувствую, во мне живет конечно маленький фифти сент, или большой», — подписала снимки Asti.

Анна позировала в розовом корсете и такого же оттенка лаковых ботфортах на шпильке. Волосы заплела в косу, завершила образ крупными серьгами.

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«Королева! Какая красивая! Нереальная просто!» — писали пользователи Сети.

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