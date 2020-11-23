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Игрушки и цветы: Загитова в персиковом трико и худи похвасталась подарками от фанатов

Подопечная Этери Тутберидзе вышла на лед в рамках показательных выступлений в Москве.

Игрушки и цветы: Загитова в персиковом трико и худи похвасталась подарками от фанатов
Алина Загитова. Фото: Instagram.com/azagitova

Этап Гран-при России закончился в воскресенье, 22 ноября, традиционными показательными выступлениями. Среди главных звездочек отечественного льды появилась и 18-летняя Алина Загитова. Примечательно, что в соревнованиях фигуристка участия не принимала, однако уже после турнира наряду с другими спортсменками порадовала поклонников ярким шоу.

Напомним, что московский этап выиграла подопечная Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева. А вот девочки из тренерского штаба Евгения Плющенко заняли иные позиции: Алена Косторная на втором месте, «русская ракета» Александра Трусова только четвертая. К слову, подопечная Этери Тутберидзе — Анна Щербакова — из-за болезни снялась с соревнований, на лед она так и не вышла.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова похвасталась подарками от поклонников. Фото: Instagram.com/azagitova

Алина Загитова в Instagram поделилась свежими закулисными снимками. Она позировала в монохромном спортивном костюме, примерив персиковое трико и худи. Образ дополнили модные кроссовки и яркий макияж. А вот длинные волосы фигуристка собрала в пучок.

Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка утопала в мягких игрушках в форме сердца и цветах. Фото: Instagram.com/azagitova

Подопечная Этери Тутберидзе похвасталась подарками от верных почитателей. Она в буквальном смысле утопала в мягких игрушках в виде сердца и букетах цветов.

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