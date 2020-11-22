«Творческий эксперимент»: Валерия в серебристом платье исполнила необычную версию песни «Часики»

Премьера песни Валерии «Часики» состоялась еще в 2003 году. Тогда композиция вошла в число лучших по итогам года и стала самой популярной на тот период. По прошествии всех этих лет «Часики» продолжают звучат на радиостанциях и остаются одной из самых популярных в репертуаре артистки. В своем Instagram Валерия поделилась видеороликом, на котором исполнила необычную версию песни.

«Такой версии «Часиков» у меня еще не было — гитара, скрипка и вокал — акустика в действии. Спасибо Саше Льву за творческий эксперимент и поддержку на концерте», — написала Валерия.

Песню она спела в мерцающем серебристом мини-платье по фигуре и таких же сапогах на шпильке.

Совсем скоро 52-летняя артистка впервые станет бабушкой. И буквально сегодня стало известно, что ее младший сын Арсений и его жена Лиана подарят ей внучку.

Смотрите также: