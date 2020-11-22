«Секси»: Лопырева в шортах блеснула «бесконечными» ногами и жгучим загаром

С самого начала этого года Виктория Лопырева проводила время в жарких странах. Последние несколько месяцев блондинка жила в Турции, а теперь вновь отправилась в Дубай. В своем Instagram она поделилась снимками из отеля, на которых позировала в коротких шортах и белой майке. В эффектной позе блондинка продемонстрировала свои «бесконечные» ноги и яркий загар.

«Секси! Красавица! Невероятно красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно блондинка спровоцировала слухи о разводе со своим вторым мужем – бизнесменом Игорем Булатовым, с которым состоит в браке с прошлого года. У пары подрастает сын с необычным именем – Марк Лионель. Но позже сама же их и развеяла, поделившись с фанатами совместным с мужем и сыном фото.

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