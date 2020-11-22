В стиле романтик: Наталья Шкулева в летящем шифоновом платье с рюшами прогулялась в саду

На одной из фан-страничек возлюбленной шоумена Андрея Малахова появился снимок, который ранее в личном профиле публиковала его жена. В кадре Наталья Шкулева запечатлена во время прогулки по летнему саду. Знаменитость облачилась в летящее платье свободного кроя с рюшами кипенно-белого оттенка. Примечательно, что возлюбленная ведущего программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» отдала предпочтение легкому наряду длины макси с трендовыми рукавами-фонариками. При том рюши на платье имели припыленно-розовый оттенок. А сам наряд был выполнен в стиле романтик.

Напомним, что у супругов есть трехлетний сын Александр. Шоумен предлагал своим поклонникам помочь ему с выбором имени для наследника, предложив им два варианта — Николай и Саша. В итоге, звездные родители остановились на последнем. Ранее Андрей Малахов вел программу «Пусть говорят» на Первом канале. Сейчас его место занимает Дмитрий Борисов. А муж бизнесвумен Натальи Шкулевой заменил Бориса Корчевникова в передаче «Прямой эфир».

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