«Фигурка хорошенькая»: Бондарчук запечатлелась в бикини на пляже

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, как и многие российские звезды, решили скоротать хмурый ноябрь на берегу океана. Выбор остановили на Дубае. Моментами отдыха блондинка делится в своем Instagram. На одном из последних снимков Бондарчук позировала в бикини фиолетового цвета, блеснув стройной фигурой. На голову она повязала платок в виде тюрбана. Подписчики похвалили Светлану за смелость и хорошую фигуру.

«Фигурка хорошенькая! Классная! Шикарная! На вас смотрю и жить хочется!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что после развода с режиссером Сергеем Бондарчуком, 51-летняя Светлана снова влюбилась. Летом этого года она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Пара много путешествует и наслаждается жизнью.

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