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В модном ретро: Пугачева запечатлелась с Васильевым в черном платье с белым воротником

Ранее историк моды рассказывал об актуальном аксессуаре.

В модном ретро: Пугачева запечатлелась с Васильевым в черном платье с белым воротником
Алла Пугачева. Фото: Global look press.

Александр Васильев в одном из выпусков «Модного приговора» рассказал о тренде на белые съемные воротники. Аксессуар, как оказалось, становится актуальным уже не в первый раз. Он был популярен еще в 30-е годы.

«Сейчас съемные воротнички вновь в моде. Такой воротник украсит любой женский комплект», — поведал ведущий.

Алла Пугачева поддержала тренд на белые воротники и примерила его с черным А-силуэтным платьем длины миди, запечатлевшись с историком моды. Фотографию звезд обнародовали в одном из аккаунтов, посвященных Примадонне.

«Как Аллочке идет это платье», «Алла Борисовна просто чудо как хороша в этом платье!!!», «Какая красивая», «Очень стильно», — прокомментировали снимок фолловеры.

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