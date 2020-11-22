«Как из сказки»: Лиза Галкина в воздушном платье и короне запечатлелась рядом с братом

Двойняшки Пугачевой и Галкина готовятся к Новому году.

Лиза и Гарри Галкины уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Модница-дочь Пугачевой уже примерила сказочный образ и запечатлелась рядом с братом. Фото появилось на одной из фан-страничек девочки в Instagram. Она позировала в воздушном белом платье в пол, которое украшали крупные яркие цветы. Сказочный образ завершила короной с крупными камнями.

«Скоро Новый год… Лиза и Гарри как из сказки», — гласит подпись к фото.

Фанатов наследников Примадонны и Галкина умилил снимок.

«Красотулечки! Золотые детишки! Очень нежно и воздушно! Чудесные детки!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри стали первоклассниками. Помимо школьных уроков дети успевают изучать иностранные языки. К слову, Лиза уже бегло разговаривает с папой на французском.

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