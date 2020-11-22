«Придает образу легкость»: Климова впечатлила стилиста белым платьем-рубашкой А-силуэта

Екатерина Климова предстала на светском рауте со своей подругой Екатериной Вуличенко. Ее образ в белоснежном платье-рубашке активно обсуждался в Сети. Поклонники отметили женственность ее А-силуэтного наряда в актуальном на сегодня цвете.

«Шикарная королева!», «Очень романтичный вид», «Красивая женщина с роскошной фигурой», «Актриса, звезда, королева красоты», «Екатерина божественная в этом платье», — написали поклонники в фан-аккаунте звезды.

Бьютимейкер-стилист Марина Корабель также не смогла остаться равнодушной к образу актрисы. В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro она заметила, что одежда артистки – на высоте, однако макияж лучше бы немного подкорректировать.

«Белоснежное платье подчеркивает утонченную фигуру и придает образу легкость, женственность и элегантность. Прическа тоже хорошо вписывается в образ, а вот в макияже глаз я бы порекомендовала более нейтральный или теплый оттенок и мягкие растушевки. И брови тоже не стоит так сильно вырисовывать, лучше слегка их прорисовать и растушевать. Тогда они будут выглядеть более естественно», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.

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