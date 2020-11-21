«Какая красота»: Стеша Маликова в плюшевом пальто небесно-голубого цвета прогулялась по лесу

Дмитрий Маликов живет в загородном доме с семьей. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон, которая подарила ему дочку Стефанию. Девушка уже выросла и учится на 4-м курсе МГИМО. Несколько лет назад в семье артиста произошло пополнение. Суррогатная мать выносила ему с женой еще одного ребенка — сына Марка. Теперь он снова переживает радости отцовства, а старшая наследница помогает родителям заботиться о брате.

Примечательно, что Стефания в начале года выпустила первую коллекцию одежды своего бренда, а недавно зарегистрировала именной товарный знак. По всей видимости, девушка решила реализовывать себя в качестве дизайнера и бизнесвумен. Она не скрывает, что запустить бизнес ей помог отец. Дочка Маликова готовит новогоднюю коллекцию платьев, а недавно выпустила плюшевые куртки-рубашки.

На очередной прогулке по заснеженному лесу с семьей она облачилась в плюшевое пальто небесно-голубого цвета. Стеша надела также трендовые широкие джинсы с подворотами, футболку и сливочные ботинки. Она дополнила зимний лук голубым шарфом.

« — Но ты обещал жениться на мне этой зимой! — Дорогая, давай будем откровенными, разве это зима?» — решила философски подписать кадры девушка.

Поклонники и друзья изумились тому, как она выглядит. «Какая красота», — восхитилась своей племянницей Инна Маликова. «Какое пальто, какой цвет», «Вау, какая», «Стиль», «Выглядите очень красиво в своём новом пальто», «Снежная принцесса», «Очень красиво и нежно. Осталось только твоей маме и Инне, одеть такие же пальто и шарфы и будет вообще огонь», — прокомментировали пост подписчики.

А ранее Стеша также прогулялась с папой и мамой в розовой куртке-рубашке. Ее она сочетала с широкими брюками. Тогда поклонники отметили, что она стала копией своей мамы.

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