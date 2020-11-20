«Шикарная!»: Лобода в ярком бикини блеснула округлыми бедрами

Недавно Светлана Лобода с большим размахом отметила свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. В день рождения артистка, которая сама воспитывает двух дочек, блеснула обручальным кольцом с внушительным бриллиантом. Специалисты в области ювелирного искусства оценивают такой камень как минимум в полтора миллиона долларов. Фанаты предполагают, что это подарок лидера группы Rammstaim Тилля Линдеманна, роман с которым приписывают Светлане. Однако она продолжает хранить тайну.

Лобода продолжает делиться со своими фанатами снимками с отдыха в своем Instagram. На этот раз она позировала в ярком цветном бикини, засветив округлые бедра.

«Шикарная девушка! Красавица! Невероятная красотка!» — писали пользователи Сети.

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