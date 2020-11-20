«Женщинам нужно помогать»: Подольская в рубашке с абстрактным принтом и мини-юбке вышла в свет

Певица недавно стала мамой во второй раз.

Наталья Подольская, недавно ставшая мамой второго сына, вышла в свет. Девушка накануне приняла участие в паблик-токе, посвященном разделению домашних обязанностей в семьях.

В ходе беседы выяснилось, что именно на плечи женщин — матерей, жен — ложится основной груз бытовых вопросов. А сильная половина ячейки общества, как правило, остается не у дел. По нежеланию ли, по отсутствию опыта в его родительской семье или из-за банального незнания и неумения.

«Я как мама двух мальчиков, двух сыновей просто обязана вырастить из них полноценных хороших и соображающих мужей для своих будущих жен. Прям это моя задача большая, чтобы они понимали, что женщинам в семье нужно помогать», — решила Подольская.

Для съемок жена Владимира Преснякова выбрала интересный аутфит. На ней была рубашка оверсайз с растительным принтом, сочетающим фантазийность и абстрактность за счет прорисованных в стиле комиксов элементов. Дополнила столь необычную вещь девушка базовым низом — мини-юбкой и высокими сапогами на шпильке.

Напомним, у Натальи Подольской родился второй ребенок 22 октября. Девушка наслаждается материнством и подчеркивает, что в первый раз, с Артемием, у нее все было совсем по-другому.

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