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«Чисто я»: Бородина похвасталась футболкой со «своим» портретом

Телеведущая любит ярко и стильно выглядеть.

«Чисто я»: Бородина похвасталась футболкой со «своим» портретом
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина — не только популярная телеведущая, счастливая жена и мама двоих дочек, но и стильная и красивая девушка. Она не упускает возможности пополнить свой гардероб модными новинками, которые позволяют ей выделиться на фоне других.

Накануне на съемки шоу Бородина облачилась в трендовую футболку с принтом — портретом девушки. Присмотревшись к рисунку, телеведущая заключила:

«Чисто я, мне кажется, вообще, на этой футболке. Один в один», — уверенно заявила Бородина.

Звездная модница приблизила камеру и продемонстрировала наряд. Свой стильный аутфит она дополнила широким ремнем с объемной пряжкой и брюками.

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