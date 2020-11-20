«Чисто я»: Бородина похвасталась футболкой со «своим» портретом

Ксения Бородина — не только популярная телеведущая, счастливая жена и мама двоих дочек, но и стильная и красивая девушка. Она не упускает возможности пополнить свой гардероб модными новинками, которые позволяют ей выделиться на фоне других.

больше по теме Бородина в платье с воротничком и трендовых гольфах Gucci появилась в студии шоу Телеведущая следит за модой и выбирает актуальные аутфиты.

Накануне на съемки шоу Бородина облачилась в трендовую футболку с принтом — портретом девушки. Присмотревшись к рисунку, телеведущая заключила:

«Чисто я, мне кажется, вообще, на этой футболке. Один в один», — уверенно заявила Бородина.

Звездная модница приблизила камеру и продемонстрировала наряд. Свой стильный аутфит она дополнила широким ремнем с объемной пряжкой и брюками.

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