В стиле «наив»: Решетова оголила плечи в белом платье

Недавно Анастасия Решетова с сыном Ратмиром отдыхала на море, а по возвращении в Москву решила поделиться с поклонниками теплыми воспоминаниями. В своем Instagram модель опубликовала архивный снимок, на котором она позировала в белом платье в стиле «наив».

«Холодным ноябрем греюсь мыслями», — написала Решетова.

Фасон наряда позволил Анастасии оголить плечи. Модель приняла эффектную позу, благодаря которой подписчики смогли оценить все прелести ее фигуры.

«Шикарная! Красотка! Очень красивая! Безупречная фигура», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно стало известно о расставании Решетовой с отцом ее годовалого сына — Тимати. После этого рэпер отправился искать себе пару на шоу «Холостяк», а модель решила продать свою квартиру в Москве, которую приобрела совсем недавно — весной этого года.

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