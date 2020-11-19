Блондинка на стиле: Кудрявцева в рубашке оверсайз и оригинальной жилетке пришла на работу

Лера Кудрявцева не так давно дала интервью Ксении Собчак. Она призналась, что в начале карьеры одевалась совершенно по другому и носила афрокосички. А потом телеведущая стала появляться на телевидении и концертах в ярких нарядах, платьях, усыпанных стразами и расшитыми рюшами. Собчак раскритиковала ее прежний стиль и при этом похвалила Леру за предпочтения в одежде в последние годы. Поклонники тоже с удовольствием отслеживают образы девушки.

больше по теме Лера Кудрявцева в сверкающей рубашке и расклешенных брюках появилась на премии Телеведущая была гостьей на церемонии вручения премии First Ladies Awards 2020, которая прошла в московском ресторане The Сад.

В этом году Кудрявцева отметила 49-летие. Она может похвастаться моложавым видом, а также стройной фигурой. При этом телеведущая не скрывает, что порой поправляется. По ее словам, тогда она скрывает изъяны под объемными нарядами. В последнее время на работе девушка подчеркивает фигуру. Так, на днях Лера появилась на съемках передачи «Звезды сошлись». Она сняла себя в гримерке, похваставшись новым луком.

Телеведущая облачилась в черные брюки, белоснежную рубашку оверсайз и эффектную жилетку, часть которой просто отсутствует. Таким образом Лера показала часть рубашки почти полностью, а вторая часть наряда выглядела более сдержанно. При этом был сделан акцент на талии. «Ну что, пошла», — объявила она. Телеведущая показала членов съемочной группы.

Поклонники восхитились стильным аутфитом знаменитости. При этом многие заметили, что она выглядела грустной. К слову, недавно Кудрявцева потеряла своего соведущего. Александр Котловой разбился на самолете. Трагедия повергла в шок телеведущую.

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