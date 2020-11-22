«И супермодный прямой пробор»: Высоцкая, Бузова, Навка и другие звезды показали, какие прически выбрали для выхода в свет

Стилист Ксения Бобылева назвала универсальные укладки, которые подойдут к любому образу, а также прически, нуждающиеся в доработке.

Наступление осени ознаменовалось чередой различных мероприятий, позволивших звездам выйти в свет и выгулять свои наряды и прически. У кого-то из селебрити был личный повод нарядиться, а кто-то из знаменитостей по долгу службы соблюдает дресс-код. И каждая из красавиц, образы которых мы в рассмотрим далее в нашем материале, выбрала для себя если не трендовый вариант прически, то по крайней мере комфортный и подходящий образу.

Ольга Бузова

Ольга Бузова – одна из самых известных модниц. Более того, девушка стремится регулярно менять имидж. Одно из последних ее преображений – это отказ от каре в пользу белокурых локонов до пояса. И такую длину поющая телеведущая всегда старается обыграть.

На свидание со своим бойфрендом Давидом Манукяном, которое состоялась в фешенебельном ресторане, Ольга Бузова выбрала стильную прическу – хвост, собранный в жгут. Стилист Ксения Бобылева отметила, что певица следит за трендами и всегда внедряет их в свои образы.

«У Ольги трендовая прическа – коса жгутом, волосы собраны высоко в хвост. Преимущество косы со жгутами — это универсальность. Такой вариант прически хорошо подходит для женщин любого возраста. И оригинально будет смотреться как на средних, так и на длинных волосах», — отметила эксперт.

Для тех, кто хотел бы повторить прическу как у Бузовой, но имеет тонкие необъемные волосы, Ксения Бобылева дает совет: если предварительно начесать пряди для жгута, то можно достичь желаемого объема.

«Объемные жгуты прекрасно сочетаются и с повседневной одеждой, и с офисным стилем, и с открытыми платьями. Зная об этом, многие звезды появляются на многих мероприятиях именно с такими прическами, и Ольга Бузова – не исключение», — отметила стилист.

Саша Савельева

Певица Саша Савельева, экс-солистка группы «Фабрика», год назад стала мамой. И в ее арсенале появилась излюбленная многими молодыми матерями прическа «гулька». Девушке она, очевидно, полюбилась настолько, что Савельева выгуливает ее даже на студию звукозаписи.

Один из вариантов «мамской укладки» Савельева представила накануне. В высокую шишку она собрала только часть волос. Остальные локоны оставила распущенными.

«Прическа Саши Савельевой – незамысловатая, — комментирует укладку стилист. – «Волосы собраны на макушке в мальвинку и в небрежный пучок. Такая прическа идеально подойдет для занятий спортом или для повседневных дел. Также она поможет обыграть опавшую укладку – если локоны распустились, то, сделав такую прическу, образ можно немного освежить. Но такая вариация, как мне кажется, не подойдет для праздничных мероприятий, деловых встреч – это будет выглядеть неухоженно, и стоит примерять ее либо для спортивных образов, либо для занятий домашними или повседневными делами».

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка еженедельно в кадре. Звезда ледовой арены в этом телесезоне снова в шоу «Ледниковый период». Только не в качестве участницы. Теперь она вершит судьбы вместе с другими именитыми членами жюри.

На очередные съемки Татьяна Навка пришла с распущенными волосами, убрав их набок. Эксперт по прическам отметила, что у Татьяны, вероятнее всего, распавшиеся локоны.

«Нет никакого акцента ни на челке, ни на полотне. Если бы Татьяна добавила аксессуаров – какие-то заколки или невидимки, заколотые крест-накрест на челке, — то образ уже выглядел бы намного интереснее, чем мы видим», — советует исправить прическу стилист.

Анастасия Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, мама двоих детей-погодок Анастасия Костенко – теперь не только модель, но и телеведущая. Девушка ведет хоккейную передачу на клубном телеканале «АК Барс» в Казани. И в телестудии появилась в удлиненном жакете цвета фуксия. Яркости красавице добавили и тщательно уложенные волосы.

Только вот для наибольшего эффекта прическе Анастасии Костенко не хватило объема. Эксперт объясняет:

«Прическа Анастасии Костенко выполнена на основе локонов и подобрана на макушке в два хвостика. Выглядит празднично, мобильно, так как пряди на лицо не спадают, и это делает прическу удобной и универсальной. Но, на мой взгляд, следовало бы добавить объема — на снимке мы видим, что на макушке его совсем нет. Если бы он был, то прическа выглядела более гармоничной, так как на фотографии она выглядит чуть прилизанно. Вообще сочетание текстур – это тема актуальная и модная, ей нужно пользоваться, но в данном мне кажется это сочетание выглядит негармонично», — отмечает Ксения Бобылева.

Юлия Высоцкая

Телеведущая, актриса Юлия Высоцкая на прошедшей неделе представляла на предпоказе картину «Дорогие товарищи!», снятую ее супругом, мэтром кинематографии Андреем Кончаловским. По такому случаю исполнительница главной роли выбрала стильный брючный костюм в «банкирскую» полоску и лаконичную, но очень модную укладку – низкий хвост.

«Юлия Высоцкая вообще идет в ногу с современными трендами. Она примерила на себе очень популярную на данный момент вариацию низкого хвоста. Здесь мы видим и супермодный сейчас прямой пробор. А вместо резинки — то, что делают часто звезды, прячут резинку под прядью волос, — у Юлии, я так понимаю, черная лента, и это выглядит просто супертрендово.

Образ ее дополняют серьги, и в итоге конечный результат у нее не перегруженный, и прическа выглядит законченной. Просто и со вкусом!», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ксения Бобылева – мастер по волосам с 2016 года, имеет образование художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также прошла обучение в академии барберов Cutmann в городе Ставрополь.

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