«Какая же вкусная»: Чехова в красном бикини прогулялась по берегу океана

Некоторое время назад Анфиса Чехова боролась с лишними килограммами и добилась-таки результата. Поклонники телеведущей не скрывают эмоций, когда видят ее в одном бикини. А таких фото в последнее время на странице Чеховой в Instagram предостаточно, ведь она отдыхает на Мальдивах. На этот раз Анфиса прогулялась по берегу океана в красном бикини, продемонстрировав в очередной раз стройные ноги и плоский живот.

«Какая же вы вкусная! Просто красавица! Глаз не оторвать! Бомбический купальник!» — писали пользователи Сети.

Этой осенью Мальдивы стали центром притяжения многих российских звезд. Недавно туда также прилетела Анастасия Волочкова со своим возлюбленным, которого она продолжает активно скрывать от публики. Балерина утверждает, что готовится к свадьбе, но когда она состоится, пока не известно.

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