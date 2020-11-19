«Что-то прекрасное»: Собчак выбрала жакет с пышными рукавами и юбку плиссе для выхода в свет

Ксения Собчак давно стала публичной личностью, поэтому тщательно подбирает себе наряды и следит за трендами. Девушка не так давно отдохнула в Дубае, где отметила свой день рождения. К слову, в 39 лет она выглядит моложе многих сверстниц, а также может похвастаться точеной фигурой. Теперь она уже не носит мини-юбки, но порой умеет удивить поклонников винтажными образами или чем-то ультрамодным.

Недавно Собчак пришла на светское мероприятие с мужем Константином Богомоловым. Она предстала в платье с рюшами и авоськой. Не все поклонники оценили нетривиальный лук. А позже на премию «Человек года» телеведущая пришла уже в узких брюках и пиджаке с рукавами-розами, который решится надеть не каждая модница. А теперь Ксения опубликовала фото, на котором запечатлена в черном жакете с пышными рукавами и белым воротником, который сочетала в юбкой плиссе длины макси. Волосы она собрала в пучок и сделала неброский макияж.

«В понедельник ходили в «Современник» на «Собрание сочинений» с Нееловой, а во вторник — посмотрели просто шедевральное кино Томаса Витенберга «Еще по одной». <…> Очень рекомендую — редко когда выходишь из кино с ощущением, что посмотрел что-то прекрасное», — поделилась звезда.

Не исключено, что именно в этом наряде отечественного дизайнера она и сходила в театр или кино. Ранее Ксения уже облачалась в платье свободного кроя этой же фирмы. Она поддержала тренд на белые воротники. Чуть ранее Ксения Бородина тоже надела платье с подобным воротником. Поклонники восхитились образом Собчак. «Лебединая шея!», «Красотка! Обожаю», «Какой интересный наряд», «Очень женственная», — прокомментировали пост подписчики.

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