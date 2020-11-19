Нюша в эко-шубе цвета пыльной розы показала, как по-молодежному утеплилась к холодам

Певица вместе с подругой сняла тематический вайн про морозы и наряды.

С наступлением настоящих осенних холодов многие звезды поспешили утеплиться. Например, актриса Алика Смехова отдала предпочтение длинной шубке горчичного цвета. Она показала свой стильный аутфит поклонникам и получила в ответ многочисленные комплименты.

больше по теме Вечер на стиле: Татьяна Навка в трикотажном топе цвета марсала побывала в гостях у Аниты Цой Фигуристка побывала на званом ужине у подруги.

Утеплиться поспешила и певица Нюша. Девушка пополнила свой зимний гардероб стильной шубой оверсайз из эко-меха цвета пыльной розы. Дополнили образ шапка и шарф в тон. А вот в качестве обуви Нюша выбрала не совсем сезонную пару — розовые кроссовки. Тем не менее, аутфит с игрой на полутонах получился модным и уместным – вместе с подругой звезда эстрады сняла тематическое видео про холода.

Несмотря на то, что шубы из эко-меха сегодня являются мегатрендом, которому следуют модницы всего мира, телеведущая Ксения Бородина решила пополнить гардероб полушубком из натурального меха. Выбирать себе обновку девушка отправилась под присмотром фолловеров — она регулярно спрашивает совета у своих виртуальных фанатов.

Смотрите также