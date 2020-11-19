«Показала скрытую дерзость»: Кристина Асмус пошла на эксперимент с имиджем

Кристина Асмус решила немного поэкспериментировать со своим повседневным стилем и примерила дерзкий образ с косухой, черными джинсами и рокерскими ботинками с металлическим мысом.

Лук актрисы привлек внимание имидж-стилиста Ольги Трофимовой, которая специально для издания Teleprogramma.pro прокомментировала ее стайл.

«Кристина Асмус всегда выбирает элегантные и правильные силуэты, нюдовые и припыленные, поддерживая имидж хорошей девочки. Но здесь она решила показать свою скрытую дерзость и ей это удалось благодаря черному цвету и косухе. Вдобавок ко всему, мы видим акцентные ботинки на скошенном каблуке с акцентным мысом. В сочетании с такой курткой и обувью любые базовые черные джинсы и топы либо водолазки выглядят одновременно комфортно и остро, что важно при подборе повседневного лука», — рассказала эксперт.

Между тем, имидж-стилист заметила, что для образа с косухой лучше бы выбрать несколько иную прическу — не низкий хвост, как у Кристины, а распущенные локоны (Можно с актуальной мокрой укладкой. — Прим. ред.). Либо оставить конский хвост, но сделать его высоким.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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