«В яблочко»: Высоцкая надела мужской костюм в «банкирскую» полоску, восхитив стилиста

Юлия Высоцкая обычно предпочитает женственные наряды с платьями и юбками, но иногда в ее гардероб вписываются и маскулинные вещи, которые сейчас в тренде. Даже в них звезда выглядит романтично и стильно.

Стилист Элла Маковей в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание на ее образ в черном брючном комплекте, который звезда примерила без сорочки.

«Юлия — обладательница классической холодной красоты и высокого, почти модельного роста. Выбрав строгий двубортный мужской костюм, темный в тонкую «банкирскую» полоску, с точки зрения стиля наша героиня попала в яблочко. Она выглядит на 10 баллов из 10 возможных. Лаконичный оверсайз, свободные брюки в пол, заправленные в ботинки на грубой подошве. Аксессуары не перегружают, а напротив, их отсутствие дает образу необходимую свободу и естественность, присущую минимализму. Светлые волосы убраны в низкий хвост, прямой пробор — любимый прием скандинавских стрит-стайлеров, который идеально сочетается с образом в целом», — прокомментировала эксперт специально для издания.

Справка Teleprogramma.pro: Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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