«Ледниковый период»: Загитова примерила васильковый кардиган, а Навка — водолазку с пайетками

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка то и дело публикует в личном профиле свежие снимки со съемок проекта «Ледниковый период». Однако на этот раз фотоотчетом поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Бывшая наставница Алексея Ягудина разместила в личном профиле сразу два свежих снимка. На одном она запечатлена в компании с экс-возлюбленной Александра Жулина. Спортсменка обняла Татьяну Анатольевну на плечи, прильнув к тренеру как к родной маме. Известно, как Навка привязана к Тарасовой.

На другом фото заслуженный тренер СССР позирует с Алиной Загитовой. Подопечная Этери Тутберидзе облачилась в васильковый кардиган, а Татьяна Навка отдала предпочтение бежевой водолазке с пайетками.

«Съемки шоу «Ледниковый период». С Таней», — отметила Тарасова, опубликовав кадр с олимпийской чемпионкой в танцах на льду.

«Мы начинаем. Дело близится к финалу», — добавила тренер, позировав с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

К слову, Алексей Ягудин и Алина Загитова стали ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период». Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане заменила Евгению Медведеву, которая вернулась под крылышко Этери Тутберидзе, покинув своего тренера Брайана Орсера.