Агата Муцениеце в удлиненном жакете и широких брюках появилась на премии «Женщина года»

Актриса выбрала ретростиль для выхода в свет. Она стала одной из гостей последнего светского мероприятия в 2020 году, организованного журналом Glamour.

Агата Муцениеце не перестает удивлять поклонников: девушка в этом году развелась со своим мужем Павлом Прилучным. Она не скрывала, что это решение далось ей нелегко. Однако после их расставания карьера актрисы пошла в гору. Она снялась в нескольких проектах за последние месяцы. Более того, поклонники отмечают, что девушка похорошела. Она регулярно находит время на утренние пробежки.

больше по теме Агата Муцениеце в корсете с разрезом и брюках галифе предстала на ковровой дорожке премии GQ Актриса выбрала необычный образ для выхода в свет.

Также Агата одевается все более женственно: она не боится экспериментировать со стилем. Не так давно девушка появилась на публике в топе с разрезом и стильных брюках, а вот на фотосессии актриса красовалась в белоснежном платье свободного кроя. 18 ноября она появилась на ежегодной премии журнала Glamour «Женщина года». Для такого случая Муцениеце выбрала черный брючный костюм в ретростиле. Удлиненный жакет и широкие брюки скрыли ее фигуру, а голливудские локоны обрамляли ее лицо.

Образ артистки дополняли белые кеды, алая помада и серьги с бриллиантами. Она с удовольствием попозировала на ковровой дорожке, так как это одно из последних светских событий в этом году. Девушка отметила, что назвала бы «женщиной года» всех врачей, которые сейчас борются за жизни миллионов людей.

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