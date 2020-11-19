Все откровеннее и прозрачнее: необычные наряды Calvin Klein

19 ноября отметит свой день рождения признанный маэстро моды Кельвин Кляйн. Ему стукнет 78 лет.

Он основал дом моды Calvin Klein в 1968 году и на протяжении 35 лет создавал для него коллекции. Изначально только мужскую верхнюю одежду, но затем и женскую, нижнее белье и аксессуары.

Кляйна считают родоначальником одежды в стиле «унисекс». Его регулярно упрекали в излишне откровенных рекламных кампаниях с обнаженными и полуобнаженными людьми на плакатах.

Кельвин Кляйн продал свое детище в 2003 году за 430 млн долларов. И после этого из лаконичной и изящной одежды марка начала превращаться в обилие цветов, фактур и фасонов. Коллекции на подиумах все больше вызывают вопросов и все меньше походят на марку Calvin Klein.

Мы собрали для вас самые необычные наряды из разных коллекций, начиная с творений самого Кляйна и заканчивая нынешними дизайнерами бренда. Подробнее — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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