«К зиме готова»: Равшана Куркова похвасталась зимней курткой от любимого дизайнера

Актриса редко делится своими предпочтениями в одежде, но на этот раз она решила выгулять свой новый наряд.

Равшана Куркова не так давно отметила 40-летие. Она с ранних лет играет в кино, поэтому многие видели, как она росла. Поклонники восхищаются тем, что девушка находится в отличной форме, а также может похвастаться моложавым видом. Она не скрывает, что ее часто спрашивают о том, как можно так безупречно выглядеть. По словам актрисы, свою роль сыграли гены, но даже при этом после 30 лет она пересмотрела питание и стала заниматься спортом.

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Также Куркова умеет стильно и лаконично одеваться. За время в актерской профессии она научилась подбирать себе наряды. Девушке нравится выглядеть сдержанно и утонченно. Порой она позволяет себе носить шорты и мини-платья, но всегда избегает вульгарности. Актриса носит джинсы и футболки, но недавно она отметилась в модных брюках и жакете. Даже дома Равшана позировала в юбке макси и рубашке оверсайз. А теперь ей захотелось похвастаться своими обновками.

С наступлением холодов девушка пополнила гардероб зимней курткой черного цвета, которую надела с кашемировой шапкой и шарфом цвета баклажана.

«Тот случай, когда один хорошо, а два — еще лучше! Давно люблю дизайнера Джил Сандер (пальто, сорочки, костюмы ааааа), и уж точно не меньше обожаю базовые модели Uniqlo. Дождалась еще одной их коллаборации — и, кажется, к зиме готова», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились ее вкусом. Многие отметили, что стиль девушки их завораживает. «Равшана, какая ты прекрасная. Твоя улыбка заряжает на любовь», «Какая хорошенькая», «Ой, какая красивая, прям дева юная», «Хорошенькая», «Какая вы, Равшана чудесная», — прокомментировали пост подписчики.

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