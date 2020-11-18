«Внезапно»: Ивлеева в розовом кружевном белье с инкрустацией жемчуга выгуляла новую сумочку

Настя Ивлеева по праву может носить статус королевы эпатажа. Устав менять цвет волос — от красного до зеленого, она стала фотографироваться в нижнем белье для своего блога.

Ведущая решила похвастаться перед фолловерами новой розовой сумочкой с ремнем в виде крупных жемчужных бусин. В пандан к аксессуару для этого звезда подобрала кружевное бюстье того же цвета и тоже с искусственными белыми камнями под жемчуг.

«Доброе утро, мои. Как вы относитесь к деталям в своем гардеробе, образе?! Или доме?!» — подписала она фото.

«Идея просто отличная. Мы соскучились по такому», «Внезапно. Необычно. Красиво», «Детали делают все», «Образ – огнище», «Нереально красивая», «Ивлеева – икона», «Просто богиня моды», «Прям Барби-герл», «Горячая девушка», «Когда детали не лишние, шикарно», — прокомментировали лук фолловеры.

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