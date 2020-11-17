«Теплый и уютный аутфит»: Решетова похвасталась костюмом молочного цвета и сумкой Hermes

Анастасия Решетова познакомилась с Тимати, когда ей было 18 лет. Брюнетка очаровала рэпера, с которым вскоре стала вместе жить. Тогда артист оставил свою предыдущую возлюбленную Алену Шишкову, которая только родила ему дочку Алису. А теперь модель родила сына Ратмира своему избраннику, а уже меньше чем через год они расстались. Рэпер теперь вновь выпускает хиты и готовится к участию в шоу «Холостяк».

Недавно Решетова провела несколько недель на курорте с наследником. Примечательно, что она отдыхала отдельно от Тимати с его дочкой и мамой Симоной Юнусовой, которые релаксировали на Мальдивах. Девушка вернулась из отпуска полная сил. Она даже устроила перестановку в квартире. А так как Анастасия привыкла быть одетой с иголочки, то вскоре пополнила свой гардероб сначала эко-шубой, потом пальто, а теперь похвасталась модным демисезонным костюмом.

На новом фото бывшая пассия Тимати предстала в худи и брюках молочного цвета. Наряд она дополнила кроссовками и черной сумкой Hermes.

«Самый теплый и уютный аутфит», — похвасталась Решетова.

К слову, демисезонные костюмы стали популярны с наступлением холодов. Их носят многие модницы о Алсу до Веры Брежневой. Поклонники восхитились образом девушки в стиле спорт шик. «Моложе стали выглядеть как с карликом расстались», «На вас все круто смотрится, что ни надень», «Какая шикарная», «И телефон новый засветила и дорогую сумку», — прокомментировали пост подписчики.

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