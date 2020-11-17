«Антихандрин»: Настя Задорожная продемонстрировала шикарные формы в купальнике

Актриса и певица Анастасия Задорожная знает, как взбодрить публику в хмурые ноябрьские дни. У блондинки есть свой незаменимый способ быстро поднять эмоциональный тонус общественности. Фото в купальнике здесь незаменимы! 35-летняя звезда обладает роскошными формами и не упускает случая их продемонстрировать.

В микроблоге Анастасия Задорожная разместила снимок, который, вероятно, напоминает ей о самых лучших днях, проведенных на морском побережье. Красотка позирует в слитном купальнике, сидя на качелях. За ее спиной — бесконечная морская стихия невероятной красоты.

«Натяну на себя самое теплое, что есть в арсенале — (улыбку). Антихандрин для всех и каждого», — подписала снимок Анастасия Задорожная. View this post on Instagram A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru)

Поклонники девушки с большим воодушевлением отреагировали на горячий кадр. Они благодарят звезду за столь роскошный подарок — возможность насладиться ее красотой и во всех деталях рассмотреть изгибы ее шикарного тела.

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Напомним, пару месяцев назад на информационных лентах появились новости о замужестве Анастасии Задорожной. Звезда отвечала на поздравления, которые фанаты писали ей в Instagram. А потом вдруг заявила, что никакой свадьбы не было.

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