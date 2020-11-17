В пышном платье со шлейфом: Дарья Жукова поделилась редким фото со свадьбы с миллиардером

Дарья Жукова является известной бизнесвумен. В свое время ради жгучей брюнетки Роман Абрамович оставил жену. Но в браке они прожили не больше 10 лет. Несмотря на появление сына Аарон-Александра и дочки Леи, пара рассталась в 2017 году. Бизнесмен и его пассия развелись мирно, оставшись друзьями. А уже через год светская львица была замечена рядом с греческим миллиардером Ставроом Ниархосом.

Год назад они тайно расписались в Париже, а спустя три месяца влюбленные закатили торжество на 500 гостей в Швейцарии. Среди гостей было много медийных персон: Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг. Они были размещены в роскошном отеле, принадлежащем семье жениха. Фото со свадьбы не было, но теперь Жукова поделилась одним из кадров. Она предстала в пышном атласном платье со шлейфом Valentino лаконичного кроя. Ее волосы были убраны в высокий пучок, а макияж подчеркивал природные черты лица. Ставрос был облачен в классический смокинг.

«1.17.20», — написала бизнесвумен.

Неизвестно, по какому поводу она решила выделить эту дату, так как годовщину они отметили месяц назад. Однако поклонники восхитились красотой бывшей жены Абрамовича и назвали ее принцессой. Ранее фото с их свадьбы публиковала Ксения Собчак, которая знает светскую львицу лично. Она поздравляла ее с радостным событием. «Какая вы красавица, миллион лет счастья», «Самая прекрасная невеста на свете», «Какие классные», — стали комментировать пост подписчики.

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