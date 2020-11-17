«Странный тренд»: Маликова в дутом пуховике и с сумкой Hermes разочаровала дизайнера

Инна Маликова не скрывает, что интересуется модой. Так сложилось, что в звездной семье оказались все модники. Брат Инны Дмитрий выступает на сцене в сверкающих пиджаках, его жена Елена Изаксон всегда блистает на мероприятиях в элегантных платьях, а дочка Стеша недавно выпустила свою коллекцию одежды. Руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» обладает точеной фигурой и в свои 43 года может дать фору более молодым коллегам.

Летом Инна часто появлялась на публике то в трендовых мюлях, то в сверкающих мини-платьях. А с наступлением холодов певица стала демонстрировать стильные пальто, объемные свитера и вязаные платья. Накануне артистка похвасталась своим очередным осенним луком. Она облачилась в дутый черный пуховик, кожаную мини-юбку с водолазкой и ботильоны из рыжего бархата. В руках певица держала сумку Hermes.

«Главное, не поддаваться серой промозглой погоде и холодам. Одеваем все самое лучшее и радуем себя и своих близких», — отметила звезда.

Поклонники восхитились стройной Маликовой. При этом многие посчитали, что она одета не по погоде. «На мой взгляд надо теплее одеваться. Здоровье превыше всего!», «Стильная красотка», «У вас, как всегда, ничего лишнего в гардеробе, все в меру. А сапожки просто чудесные», «Очень хорошо выглядите», — прокомментировали пост подписчики. Для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит дизайнер Сергей Никулин.

«Конечно брендовые аксессуары и одежда всегда делают человек более фэшн, даже если это не очень в совокупности смотрится. Если брать детали, то юбка не из этой оперы. Рыжий цвет не очень сочетается с черной юбкой, а вот белый цвет тут был бы куда уместнее. Здесь еще сумка Birkin или Hermes. Наверное, героиня больше хотела показать красоту своего тела, своих ног, а также свой достаток в виде брендовых вещей. Хотя дутые и придающие объем пуховики в этом сезоне крайне актуальны. Есть мода высокая, а есть мода масс-маркета. В последней есть такой странный тренд: чем ниже градус — тем короче юбка. Тем не менее это есть. Я думаю, что наша героиня показывает эстетику своего вида и достаток. Она, скорее всего, не преследовала цель создать фэшн-образ», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий.

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