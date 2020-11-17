Юлия Барановская в черном комбинезоне и серебристых лодочках повеселилась с друзьями

Юлия Барановская является примером сильной женщины. После расставания с Андреем Аршавиным она не опустила руки, а смогла построить карьеру на телевидении. Девушка стала вести «Мужское/Женское», пройдя обычный кастинг, а кроме того, выступает экспертом на передаче «Модный приговор». И, естественно, Юлия умело подбирает себе стильные наряды.

Недавно Юлия побывала на светском празднике, где предстала в платье-жакете. Она еще недавно хвасталась походим нарядом во время фотосессии. Тогда модные эксперты отметили, что такой наряд трендовый, но не каждая девушка может себе его позволить, так как он открывает ноги. А накануне Барановская отправилась на вечеринку к друзьям. Ее подруга устроила праздник для мужа в день рождения. Появление телеведущей на нем стало одним из сюрпризов.

Для такого случая звезда облачилась в черный комбинезон на пуговицах с широким ремнем. Наряд она дополнила серебристыми туфлями-лодочками на шпильке. Девушка собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Илья, с днем рождения. Здоровья тебе крепкого и счастья бесконечного, пусть абсолютно все задуманное тобой воплотится в жизнь. София, дорогая, это был супер сюрприз для мужа», — написала телеведущая.

Она поделилась снимками с праздника, где с ней позируют одни мужчины. Поклонники восхитились монохромным и лаконичным образом Юлии, который подчеркнул ее точеную фигуру. «Какие красивые мужчины рядом!», «Все мужчины улыбаются, а Юлия сама серьезность», «Очень элегантная», «Такая стильная и без пафоса», «Очень стройная», «Красотка среди мужчин», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: