«Красота бесконечна»: Федорова облачилась в черное платье в пол с открытыми плечами

Оксана Федорова в 42 года обладает такой же фигурой, как и во времена, когда получила звание «Мисс Вселенная». Поклонники удивляются тому, что девушка не стареет. Ко всему прочему она воспитывает двоих детей с мужем Андреем Бородиным. Брюнетка стала телеведущей, а также моделью: она часто участвует в модных фотосессиях.

Поклонники следят за жизнью Оксаны и в особенности за ее образами. Телеведущая умело подбирает наряды для мероприятий. Недавно она посетила театр в брючном костюме оверсайз и шляпе, а вот в музее девушка отметилась в жакете с мужского плеча песочного цвета. Так как в этом году почти не проводятся светские рауты, Федорова долгое время не облачалась в роскошные вечерние платья. Обычно в них она появляется на балах, ужинах или концертах.

Но накануне телеведущая поделилась кадрами, где позировала на мраморной лестнице в черном платье в пол с открытой линией плеч. Наряд будто был создан из лепестков. Она распустила волнистые волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Наряд блестел в лучах софитов. По всей видимости, Оксана побывала на светском рауте или приняла участие в съемках какого-то проекта.

«Красота бесконечна. Ее рождает звук, ласкающий слух, взгляд полный теплоты, нежные прикосновения. Она во всем, только нужно уметь ее разглядеть. Я делаю это ежедневно и ежечасно», — уточнила Федорова.

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