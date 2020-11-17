«Действительно в тренде»: Михалкова пришла на СТС в модной дымчатой рубашке оверсайз

Юлия Михалкова участие в новом проекте СТС «Дело было вечером». В ходе игры звезда проверила свою интуицию и творческие способности.

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Для появления на ТВ актриса подобрала повседневный лук, который состоял из джинсов-варенок модели скинни, массивных ботинок и теплой серой рубахи оверсайз в клетку, которая вирусным образом заполонила практически все фэшн-пространство России. В подобном экземпляре, к примеру, ранее отметились Стеша Маликова, Агния Дитковските, Кристина Асмус.

Стилист Руслан Громов, комментируя образ Михалковой специально для сайта Teleprogramma.pro, тоже остановился на этой рубахе отдельно.

https://www.instagram.com/p/CHkOSMQA18W/ [/ telepro_instagram]

«Лук нельзя назвать ультрамодным, но если рассматривать данный аутфит для повседневной носки. Или, когда хочется простоты образа, и тем самым подчеркнуть свою индивидуальность, сделав акцент исключительно на своих внешних данных, это идеальный вариант. Подобные утепленные рубашки можно встретить во множествах магазинов масс-маркета и в дорогих бутиках, они сейчас везде и повсеместно. Эти утепленные рубашки действительно сейчас в тренде, их можно интегрировать как в сложный лук, так и в повседневный кежуал. «Замечу, что простая и несложная одежда», — рассказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со звездами отечественного шоу-бизнеса.

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