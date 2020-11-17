Эффект стройности: Шпица предстала на «Вечернем Урганте» в костюме цвета пепельной розы

Актриса Катерина Шпица стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Девушка предстала на шоу в брючном костюме цвета пепельной розы.

Она выбрала свободный жакет прямого мужского кроя и чиносы с высокой посадкой. Как рассказывала ранее Эвелина Хромченко в эфире Первого канала в программе «Модный приговор», именно такие модели — не слишком широкие, не узкие и с завышенной талией — способны сделать фигуру визуально стройнее.

Кроме того, сами по себе однотонные брючные костюмы способны преподнести фигуру женщины в лучшем виде, вытягивая ее и, тем самым, создавая иллюзию большей стройности. В комплект к брюкам и жакету Екатерина подобрала золотистый топ, мерцающий в свете софитов, а также двухцветные туфли с острым мысом.

Смотрите также: