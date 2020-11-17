«Ира сильно похудела»: Пегова в платье до колен и серебристых лодочках отметилась на светском рауте

На одной из фан-страничек Ирины Пеговой появилось ее памятное фото, которое сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в черном платье на запах с акцентным пояском на талии и V-образным вырезом. Наряд длиной до колен подчеркивал особенности фигуры артистки, в частности, длину ее ног. Пегова дополнила вечерний туалет серебристыми туфлями-лодочками на шпильке. Особое внимание звезда уделила макияжу и прическе. Длинные белокурые локоны актрисы стилисты уложили в виде голливудской волны с крупными волнами. Еще одной деталью аутфита стал переливающийся браслет.

«Ира сильно похудела», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что актриса стала еще краше. У нее появилась плавность в движениях и гибкость — все благодаря увлечению хореографией и танцами. Васильев уверен, что Ирина находится в прекрасной форме и сидеть на жестких диетах ей совершенно не нужно.

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