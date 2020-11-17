Акцент на силуэт: Бузова для вечеринки оделась с Шубской в одном стиле

Младшая наследница Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметила свое 27-летие в шумной звездной компании. В числе ее гостей засветилась и Ольга Бузова. Случайно или нет, но на банкете ведущая оказалась одетой в одном стиле с виновницей торжества.

Обе девушки примерили женственные платья по фигуре. Модель — ультрамариновое длины макси, а певица — черное миди. На ногах у них оказались изящные босоножки на шпильках. Кроме того, и Ольга, и Анастасия решили в этот вечер уложить волосы в похожем стиле. Их локоны были собраны на макушке: в виде хвоста у Шубской и в форме изящного завитка у Бузовой.

Отметим, что своими песнями на празднике публику развлекали Любовь Успенская и Катя Лель. Анастасия вместе со своим мужем Александром Овечкиным с удовольствием кружилась на танцполе под ликующие возгласы гостей.

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