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Акцент на силуэт: Бузова для вечеринки оделась с Шубской в одном стиле

Дочь Веры Глаголевой пригласила ведущую «Дома-2» на свой день рождения.

Акцент на силуэт: Бузова для вечеринки оделась с Шубской в одном стиле
Ольга Бузова и Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/buzova86/, instagram.com/nastyashubskaya/

Младшая наследница Веры Глаголевой Анастасия Шубская отметила свое 27-летие в шумной звездной компании. В числе ее гостей засветилась и Ольга Бузова. Случайно или нет, но на банкете ведущая оказалась одетой в одном стиле с виновницей торжества.

Бузова на празднике оделась с Шубской в одном стиле
Бузова на празднике оделась с Шубской в одном стиле. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Обе девушки примерили женственные платья по фигуре. Модель — ультрамариновое длины макси, а певица — черное миди. На ногах у них оказались изящные босоножки на шпильках. Кроме того, и Ольга, и Анастасия решили в этот вечер уложить волосы в похожем стиле. Их локоны были собраны на макушке: в виде хвоста у Шубской и в форме изящного завитка у Бузовой.

Бузова на празднике оделась с Шубской в одном стиле
Бузова на празднике оделась с Шубской в одном стиле. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Отметим, что своими песнями на празднике публику развлекали Любовь Успенская и Катя Лель. Анастасия вместе со своим мужем Александром Овечкиным с удовольствием кружилась на танцполе под ликующие возгласы гостей.

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