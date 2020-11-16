В обновках: Лопырева в толстовке Dior и трендовых ботинках предстала на съемках

Виктория Лопырева с начала лета проводит время в Турции. Девушка предпочла переждать пандемию в теплых странах. Она стала мамой в 2019 году. Теперь блондинка воспитывает сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Влюбленные вместе путешествуют и заботятся о наследнике. Девушка заверяет, что ее жизни довольно простая, так как она занимается обычными домашними делами.

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Однако Виктория периодически устраивает посиделки с друзьями, а также прогулки на яхте. На курорте модель старается наряжаться для своего возлюбленного. Она носит платья-сорочки, боди, шорты и другие женственные наряды. А несколько дней назад блондинка пополнила гардероб вещами Dior. Она сразу решила устроить фотосессию, чтобы похвастаться обновками. Лопырева облачилась в черные велосипедки, а также толстовку оверсайз и трендовые ботинки из кожи, точно такие же, что недавно купила Ксения Бородина.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие одарили ее комплиментами. «Как тебе идут прямые волосы», «Боже! Что за стиль», «Фэшн модель», «Стильная наша», «Обожаю тебя в таком стиле — Лара Крофт», «В таком стиле, выглядите очень молодо! Прям — подросток!», «Симпатичная девушка, просто супер», «Наряд теперь как у Бородиной и Рудковской», — прокомментировали пост подписчики.

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